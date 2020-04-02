El Venizelos. Фото: MarineTraffic

https://racurs.ua/ua/n136141-koronavirus-karantyn-na-sudni-v-greciyi-na-bortu-82-ukrayincya-foto-video.html

Ракурс

Коронавірус підтверджений у 20 осіб, які перебувають на борту грецького судна El Venizelos. На судні зараз знаходяться 383 особи, в тому числі 34 членів екіпажу і 349 пасажирів із різних країн світу. Серед пасажирів 82 українці.

Судно зараз перебуває в порту грецького міста Пірей, йому заборонено виходити в море, повідомляє «Думська».

Двоє із заражених коронавірусом пасажирів перебувають у дуже важкому стані і переведені до університетської клініки «Аттікон», яка розташована в Афінах. Це 72-річний громадянин Швейцарії і 34-річний індонезієць.

Команда і пасажири судна залишатимуться на карантині ще не менше 12 діб. Їм заборонено покидати корабель.

Судно належить грецькій компанії ANEK line і було орендовано мальтійською компанією, власником якої є громадянин Туреччини.

Судно El Venizelos вийшло з турецького порту Чешме до Іспанії, щоб перевезти туди техніків і робітників, які були найняті для робіт на верфі в іспанському місті Кадіс. Однак судну довелося повернути назад, коли іспанська влада відмовили йому в швартуванні через коронавірусний карантин.

El Venizelos повернулося до Туреччини, але турецька влада дозволила зійти на берег лише турецьким морякам. Судно повернулося в порт Пірея, де з 22 березня стоїть на якорі в очікуванні подальших інструкцій.

Українці, які зараз перебувають на борту судна повідомили, що маски і ліки на кораблі закінчилися. Керівництво El Venizelos не вважає за потрібне повідомляти екіпаж і пасажирів про ситуацію на судні.

Як раніше писав «Ракурс», у 20 пасажирів грецького судна El Venizelos, яке зараз знаходиться в порту Пірея, виявлений коронавірус. Люди на судні знаходяться в невіданні, реальну інформацію керівництво не повідомляє.