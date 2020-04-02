El Venizelos. Фото: MarineTraffic

https://racurs.ua/n136141-koronavirus-karantin-na-sudne-v-grecii-na-bortu-82-ukrainca-foto-video.html

Ракурс

Коронавирус подтвержден у 20 человек, которые находятся на борту греческого судна El Venizelos. На судне сейчас находятся 383 человека, в том числе 34 члена экипажа и 349 пассажиров из разных стран мира. Среди пассажиров 82 украинца.

Судно сейчас пришвартовано в порту греческого города Пирей, ему запрещено выходить в море, сообщает «Думская».

Двое из зараженных коронавирусом пассажиров находятся в очень тяжелом состоянии и переведены в университетскую клинику «Аттикон», расположенную в Афинах. Это 72-летний гражданин Швейцарии и 34-летний индонезиец.

Команда и пассажиры судна будут оставаться на карантине еще не менее 12 суток. Им запрещено покидать корабль.

Судно принадлежит греческой компании ANEK line и было арендовано мальтийской компанией, владельцем которой является гражданин Турции.

Судно El Venizelos вышло из турецкого порта Чешме в Испанию, чтобы перевезти туда техников и рабочих, которые были наняты для работ на верфи в испанском городе Кадис. Однако судну пришлось повернуть назад, когда испанские власти отказали ему в швартовке из-за коронавирусного карантина.

El Venizelos вернулось в Турцию, но турецкие власти разрешили сойти на берег лишь турецким морякам. Судно вернулось в порт Пирея, где с 22 марта стоит на якоре в ожидании дальнейших инструкций.

Находящиеся на борту судна украинцы сообщили, что маски и лекарства на корабле закончились. Руководство El Venizelos не считает нужным оповещать экипаж и пассажиров о ситуации на судне.

Как ранее писал «Ракурс», у 20 пассажиров греческого судна El Venizelos, которое сейчас находится в порту Пирея, обнаружен коронавирус. Люди на судне находятся в неведении, реальную информацию руководство не сообщает.