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Ракурс
El Venizelos. Фото: MarineTraffic

Коронавирус: карантин на судне в Греции, на борту 82 украинца (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2020, 12:31
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Коронавирус подтвержден у 20 человек, которые находятся на борту греческого судна El Venizelos. На судне сейчас находятся 383 человека, в том числе 34 члена экипажа и 349 пассажиров из разных стран мира. Среди пассажиров 82 украинца.

Судно сейчас пришвартовано в порту греческого города Пирей, ему запрещено выходить в море, сообщает «Думская».

El Venizelos. Фото: Думская

Двое из зараженных коронавирусом пассажиров находятся в очень тяжелом состоянии и переведены в университетскую клинику «Аттикон», расположенную в Афинах. Это 72-летний гражданин Швейцарии и 34-летний индонезиец.

Команда и пассажиры судна будут оставаться на карантине еще не менее 12 суток. Им запрещено покидать корабль.

Судно принадлежит греческой компании ANEK line и было арендовано мальтийской компанией, владельцем которой является гражданин Турции.

El Venizelos. Фото: Думская

Судно El Venizelos вышло из турецкого порта Чешме в Испанию, чтобы перевезти туда техников и рабочих, которые были наняты для работ на верфи в испанском городе Кадис. Однако судну пришлось повернуть назад, когда испанские власти отказали ему в швартовке из-за коронавирусного карантина.

El Venizelos вернулось в Турцию, но турецкие власти разрешили сойти на берег лишь турецким морякам. Судно вернулось в порт Пирея, где с 22 марта стоит на якоре в ожидании дальнейших инструкций.

El Venizelos. Фото: Думская

Находящиеся на борту судна украинцы сообщили, что маски и лекарства на корабле закончились. Руководство El Venizelos не считает нужным оповещать экипаж и пассажиров о ситуации на судне.

Как ранее писал «Ракурс», у 20 пассажиров греческого судна El Venizelos, которое сейчас находится в порту Пирея, обнаружен коронавирус. Люди на судне находятся в неведении, реальную информацию руководство не сообщает.


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