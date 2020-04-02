В Украине уже 804 инфицированных COVID-19

https://racurs.ua/n136132-v-ukraine-uje-804-inficirovannyh-covid-19-odin-bolnoy-podkluchen-k-apparatu-ivl-karta.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля инфицированы уже 804 человека. За ночь количество больных увеличилось на 10, а всего за сутки были зафиксированы 135 новых случаев инфицирования.

В Украине зафиксировано 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Во время онлайн-брифинга 2 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что из 804 больных 398 госпитализированы, из них 20 — дети и 26 — медработники. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Все остальные лица лечатся дома под наблюдением врачей. Также, согласно статистике, в Украине летальность от коронавируса составляет 2,5%.

За последние сутки больше всего больных было зарегистрировано в Черновицкой области, Киеве и Ивано-Франковской области. Сейчас наибольшее количество инфицированных — в Киеве (160 случаев), Черновицкой области (143 больных) и Тернопольской области (106 зараженных). Также более 50 больных есть в Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Медиками за последние сутки были рассмотрены 484 сообщения о подозрении на коронавирус, а в лабораториях сделали 2 тыс. 555 исследований на COVID-19.

Напомним, в мире коронавирусом инфицированы около 937 тыс. человек. Больше всего больных в США — 219 тыс. 721 случай.