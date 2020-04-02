Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136128-kolichestvo-inficirovannyh-covid-2019-priblijaetsya-k-1-mln-v-ssha-za-sutki-pogiblo-okolo-1-tys.html

Ракурс

Китайским коронавирусом по состоянию на утро 2 апреля инфицированы около 937 тыс. человек по всему миру. Больше всего заболевших в США — 219 тыс. 721 случая.

По состоянию на 2 апреля в мире зарегистрировали 47 тыс. 256 смертей от коронавируса. Еще 194 тыс. выздоровели и были выписаны из больниц. По количеству инфицированных сейчас лидируют Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщается на ресурсе BNONews.

В Соединенных Штатах зафиксировали заражение 219 тыс. 721 человека и смерть более 5 тыс. инфицированных. Около тысячи из них умерли за последние сутки. Из них 235 летальных случаев — в Нью-Йорке, общее количество погибших в городе достигло 1 тыс. 374 человек.

В Италии уже 110 тыс. 574 инфицированных, количество умерших — 13 тыс. 155 человек. Испания в тройке стран, где фиксируется наибольшее количество зараженных — 104 тыс. 118 человек, умерших — 9 тыс. 387 человек.

Стремительно растет количество зараженных в Германии и Франции — 77 тыс. 981 и 57 тыс. 736 больных соответственно. Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 509 человек — всего более 4 тыс. с начала эпидемии. 83% умерших — это люди в возрасте старше 70 лет.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что COVID-19 проник практически в каждую страну, а количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза. Представитель ВОЗ также отметил, что в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить украинских врачей в Италию, чтобы они набрались опыта в борьбе с коронавирусом и переняли знания зарубежных коллег.