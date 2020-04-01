Зеленский отправит украинских врачей в Италию за опытом в борьбе с COVID-19, фото — RFI

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Бороться с коронавирусом украинские врачи могут научиться в Италии. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Так он отреагировал на информацию от министра внутренних дел Арсен Аваков. Тот сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, а несколько стран уже такую ​​помощь Риму предоставили. Украинский президент согласился послать в Италию наших медиков, например, «нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов».

Зеленский уверен, что это можно сделать, пока в Украине не наступил пик болезни.

Они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией, — передает слова президента его пресс-служба.

Аваков на совещании у главы государства сегодня также предлагал помочь Италии поставками спирта для медицинских нужд.

Сегодня в Офисе президента также анонсировали жесткие меры на Пасху. На Банковой предполагают, что именно на пасхальные праздники придется пик эпидемии коронавируса в Украине. Во время совещания было предложено усилить карантинные мероприятия на Пасху.

В Италии по состоянию на утро 1 апреля инфицированными коронавирусом были почти 106 тыс. граждан, умерли 12,5 тыс. человек.