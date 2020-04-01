Карантин в Украине: Офис президента анонсировал жесткий «масочный режим»

Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине был продлен до 24 апреля. Это вряд ли обрадовало верующих украинцев, которые привыкли массово отмечать Пасху. В Офисе президента предполагают, что именно на пасхальные праздники придется пик эпидемии коронавируса в Украине, поэтому во время сегодняшнего совещание было предложено ужесточить карантинные меры на Пасху.

Было предложено ввести режим «все в масках» с 6 апреля по 24 апреля. Также рассматривается возможность введения ограничения количества людей на улицах, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Власть уже провела беседы со всеми телевизионными компаниями относительно трансляции пасхальных богослужений в прямом эфире. По данному поводу не ответили три телеканала, с их руководством продолжаются переговоры.

Трансляция богослужений позволит сократить количество прихожан в церквях, что очень важно в сложившейся ситуации.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что власть занимается разработкой проекта «Пасха дома», который бы позволил всем верующим отметить Пасху дома.