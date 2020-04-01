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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: Ракурс

Карантин в Україні: Офіс президента анонсував жорсткий «масочний режим»

1 кві 2020, 14:42
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Карантин в Україні було продовжено до 24 квітня. Це навряд чи порадувало віруючих українців, які звикли масово відзначати Великдень. В Офісі президента припускають, що саме на великодні свята припаде пік епідемії коронавірусу в Україні, тому під час сьогоднішньої наради було запропоновано посилити карантинні заходи на Великдень.

Було запропоновано ввести режим «всі в масках» із 6 квітня по 24 квітня. Також розглядається можливість введення обмеження кількості людей на вулицях, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Влада вже провела бесіди з усіма телевізійними компаніями щодо трансляції великодніх богослужінь у прямому ефірі. З даного приводу не відповіли лише три телеканали, з їхнім керівництвом тривають переговори.

Трансляція богослужінь дозволить скоротити кількість парафіян у церквах, що дуже важливо підчас коронавірусного карантину.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявляв, що влада займається розробкою проекту «Великдень вдома», який би дозволив усім віруючим відзначити Великдень вдома.

Джерело: Ракурс


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