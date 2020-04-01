В Україні на час карантину хочуть фінансово допомагати бідним українцям. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n136094-zelenskyy-zaklykav-shmygalya-znayty-groshi-na-dopomogu-bidnym-ukrayincyam-pid-chas-karantynu.html

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Допомогу малозабезпеченим українцям надаватиме Україна на період карантину. Влада країни має намір скласти списки малозабезпечених громадян, щоб нараховувати їм фінансову допомогу.

Таке рішення було прийнято на селекторній нараді з боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Під час наради Зеленський зазначив, що карантин в Україні необхідний, адже кількість інфікованих коронавірусом зростає з кожним днем. Проте уряд якомога швидше має знайти гроші для допомоги бідним українцям.

Він закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль якомога швидше скласти списки таких громадян і розрахувати, скільки грошей Кабмін може виділити на допомогу цим людям. Зеленський також зазначив, що зупинено зростання цін на соціально значущі товари, «деякі продукти навіть подешевшали».

Кабмін тим часом розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону або втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу. Шмигаль обіцяє «багато робочих місць вже через декілька тижнів». Шукати будуть людей для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні уряду 1 квітня підтримав ініціативи, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським, щодо виплат одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 тис. грн і індексації пенсій з травня 2020 року.