В Украине на время карантина намерены финансово помогать бедным украинцам. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n136094-zelenskiy-prizval-shmygalya-nayti-dengi-na-pomosch-bednym-ukraincam-vo-vremya-karantina.html

Ракурс

Помощь малоимущим украинцам будет оказывать Украина на период карантина. Власть страны собирается составить списки малоимущих граждан, чтобы начислять им финансовую помощь.

Такое решение было принято на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания Зеленский отметил, что карантин в Украине необходим, ведь количество инфицированных коронавирусом растет с каждым днем. Однако правительство как можно скорее должно найти деньги для помощи бедным украинцам.

Он призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля как можно скорее составить списки таких граждан и рассчитать, сколько денег Кабмин может выделить на помощь этой категории лиц. Зеленский также отметил, что остановлен рост цен на социально значимые товары, «некоторые продукты даже подешевели».

Кабмин тем временем разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса. Шмыгаль обещает «много рабочих мест уже через несколько недель». Искать будут людей для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании правительства 1 апреля поддержал инициативы, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно выплат одноразового пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн и индексации пенсий с мая 2020 года.