Боеприпасы. Фото: Подробности

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Ракурс

Военнослужащий одной из военных частей Киевской области решил стать «оружейным бароном». Он наладил торговлю боеприпасами и военным оборудованием. Несостоявшийся торговец оружием был задержан 1 апреля при повторной попытке реализации 109 патронов калибра 5,45×39 мм и 39 сигнальных ракет.

За свой товар военнослужащий получил 13,5 тыс. грн. Но радость его была преждевременной, он был задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

28 февраля была совершена контролируемая закупка у данного военнослужащего боеприпасов. «Оружейный барон» продал 240 патронов калибра 5,45×39 мм, две портативные радиостанции Motorola DP4800 и два бронежилета ТЕМП 3000 «Корсар МИД». За опасный товар военнослужащий получил 15 тыс. грн.

По факту торговли боеприпасами отрыто уголовное производство по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Ведется работа по выяснению происхождения боеприпасов, взрывчатых веществ, радиостанций и бронежилетов.

Как ранее писал «Ракурс», в зоне проведения Операции объединенных сил был задержан автомобиль Volkswagen Transporter, в котором обнаружены пулеметы ПКТ и «Утес», пять РПП, три ручных противотанковых гранатомета РПГ-7, примерно 2500 патронов калибра 7,62 мм и более 1000 патронов калибра 5,45 мм.