Боєприпаси. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n136113-zbroyovyy-baron-pid-kyievom-viyskovoslujbovec-torguvav-boieprypasamy-foto.html

Ракурс

Військовослужбовець однієї із військових частин Київської області вирішив стати «збройовим бароном». Він налагодив торгівлю боєприпасами та військовим обладнанням. Торговець-невдаха був затриманий 1 квітня за повторну спробу реалізації 109 патронів калібру 5,45×39 мм і 39 сигнальних ракет.

За свій товар військовослужбовець отримав 13,5 тис. грн. Але радість його була передчасною, він був затриманий правоохоронцями, повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

28 лютого була здійснена контрольована закупівля у даного військовослужбовця боєприпасів. «Збройовий барон» продав 240 патронів калібру 5,45×39 мм, дві портативні радіостанції Motorola DP4800 та два бронежилета ТЕМП 3000 «Корсар МЗС». За небезпечний товар військовослужбовець отримав 15 тис. грн.

За фактом торгівлі боєприпасами відрито кримінальне провадження за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину. Ведеться робота по з’ясуванню походження боєприпасів, вибухових речовин, радіостанцій і бронежилетів.

Як раніше писав «Ракурс», у зоні проведення Операції об'єднаних сил був затриманий автомобіль Volkswagen Transporter, у якому виявлені кулемети ПКТ і «Утьос», п’ять РПК, три ручні протитанкові гранатомети РПГ-7, приблизно 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.