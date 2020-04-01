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Ракурс
Боєприпаси. Фото: Подробиці

«Збройовий барон»: під Києвом військовослужбовець торгував боєприпасами (ФОТО)

1 кві 2020, 18:48
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Військовослужбовець однієї із військових частин Київської області вирішив стати «збройовим бароном». Він налагодив торгівлю боєприпасами та військовим обладнанням. Торговець-невдаха був затриманий 1 квітня за повторну спробу реалізації 109 патронів калібру 5,45×39 мм і 39 сигнальних ракет.

За свій товар військовослужбовець отримав 13,5 тис. грн. Але радість його була передчасною, він був затриманий правоохоронцями, повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

Затримання торговця боєприпасами. Фото: Військова прокуратура28 лютого була здійснена контрольована закупівля у даного військовослужбовця боєприпасів. «Збройовий барон» продав 240 патронів калібру 5,45×39 мм, дві портативні радіостанції Motorola DP4800 та два бронежилета ТЕМП 3000 «Корсар МЗС». За небезпечний товар військовослужбовець отримав 15 тис. грн.

Затримання торговця боєприпасами. Фото: Військова прокуратураЗа фактом торгівлі боєприпасами відрито кримінальне провадження за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримання торговця боєприпасами. Фото: Військова прокуратураНаразі проводяться слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину. Ведеться робота по з’ясуванню походження боєприпасів, вибухових речовин, радіостанцій і бронежилетів.

Затримання торговця боєприпасами. Фото: Військова прокуратураЯк раніше писав «Ракурс», у зоні проведення Операції об'єднаних сил був затриманий автомобіль Volkswagen Transporter, у якому виявлені кулемети ПКТ і «Утьос», п’ять РПК, три ручні протитанкові гранатомети РПГ-7, приблизно 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

Джерело: Ракурс


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