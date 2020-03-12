У зоні ООС перехопили забитий зброєю мікроавтобус “волонтерів”. Фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n135079-kulemety-rpg-i-tysyachi-naboyiv-u-zoni-oos-perehopyly-zabytyy-zbroieu-mikroavtobus-volonteriv.html

Ракурс

Арсенал зброї та боєприпасів сьогодні намагалися вивезти з Луганської області. Українські силовики затримали мікроавтобус, в якому зловмисники незаконно перевозили «здобич», на блокпосту Лисичанськ — Бахмут.

Під час перевірки автомобіля моделі Volkswagen Transporter було виявлено кулемети ПКТ і «Утьос», п’ять РПК, три ручні протитанкові гранатомети РПГ-7, приблизно 2500 набоїв калібру 7,62 мм і понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм, повідомляє прес-центр Національної поліції.

Під час зупинки мікроавтобуса в салоні перебували четверо осіб, вони заявили, що є членами волонтерської благодійної організації. Наразі з правопорушниками спілкуються слідчі.

Також вирішується питання про правову кваліфікацію події та проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення обставин правопорушення: джерела походження знайденої зброї, мети вивезення арсеналу та його призначення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Рівному в одному з гаражів вилучили понад 10 тис. одиниць зброї та боєприпасів, у тому числі гранати, гранатомети, автомати Калашникова тощо. Крім того, було виявлено записи про вчинені та заплановані злочини.