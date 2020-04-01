Зеленський відправить українських лікарів в Італію за досвідом у боротьбі з COVID-19, фото — RFI

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Боротися із коронавірусом українські лікарі можуть навчитися в Італії. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

Так він відреагував на інформацію від міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Той повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків, а декілька країн уже таку допомогу Риму надали. Український президент погодився надіслати в Італію наших медиків, наприклад, «кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів».

Зеленський впевнений, що це можна зробити, доки в Україні не настав пік хвороби.

Вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією, — передає слова президента його прес-служба.

Аваков на нараді в глави держави сьогодні також пропонував допомогти Італії, надавши їй спирт для медичних потреб.

Сьогодні в Офісі президента також анонсували жорсткі заходи на Великдень. На Банковій припускають, що саме на великодні свята припаде пік епідемії коронавірусу в Україні. Під час наради було запропоновано посилити карантинні заходи на Великдень.

В Італії станом на ранок 1 квітня інфікованими коронавірусом були майже 106 тис. громадян, померли 12,5 тис. осіб.