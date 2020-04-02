Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136128-kilkist-infikovanyh-covid-2019-nablyjaietsya-do-1-mln-u-ssha-za-dobu-zagynuly-blyzko-1-tys-osib.html

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Китайським коронавірусів станом на ранок 2 квітня інфіковані близько 937 тис. осіб в усьому світі. Найбільше хворих в США — 219 тис. 721 випадки.

Станом на 2 квітня у світі зареєстрували 47 тис. 256 смертей від коронавірусу. Ще 194 тис. одужали і були виписані з лікарень. За кількістю інфікованих зараз лідирують Сполучені Штати Америки. Про це повідомляється на ресурсі BNONews.

У Сполучених Штатах зафіксували зараження 219 тис. 721 людини і смерть понад 5 тис. інфікованих. Близько тисячі з них померли за останню добу. З них 235 летальних випадки — в Нью-Йорку, загальна кількість загиблих у місті досягла 1 тис. 374 осіб.

В Італії вже 110 тис. 574 інфікованих, кількість померлих — 13 тис. 155 осіб. Іспанія в трійці країн, де фіксується найбільша кількість заражених — 104 тис. 118 осіб, померлих — 9 тис. 387 осіб.

Стрімко зростає кількість заражених в Німеччині і Франції — 77 тис. 981 і 57 тис. 736 хворих відповідно. У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 509 осіб — загалом понад 4 тис. з початку епідемії. 83% померлих — це люди у віці старше 70 років.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус зазначив, що COVID-19 пробрався практично до кожної країни, а кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж удвічі. Представник ВООЗ також зазначив, що найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував відправити українських лікарів до Італії, щоб вони набралися досвіду у боротьбі з коронавірусом і перейняли знання зарубіжних колег.