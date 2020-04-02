Карантин у Криму окупанти запровадили на чотири дні: кримчанам заборонили виходити з дому

У Криму запровадили карантин — кримчанам заборонили виходити з дому. Фото: ТАСС

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Карантин у Криму через коронавірус запровадили окупанти. Режим загальної ізоляції, як його називають в окупаційній владі, буде діяти лише чотири дні — з 3 по 6 квітня.

У ці дати всі кримчани повинні залишатися вдома. Про це повідомляється на сайті російського так званого уряду Криму, передає «Крим.Реаліі».

У цей період кримчани можуть залишити свої будинки тільки в разі крайньої необхідності, а саме:

якщо потрібно звернутися за екстреною медичною допомогою;

сходити в найближчий магазин;

винести сміття;

вигуляти собак (на відстані не більше 100 м від будинку).

Також жителям півострова дозволяється ходити на роботу, якщо діяльність організації не припинена владою. Водночас в анексованому Криму і Севастополі вже понад 20 хворих на коронавірусну інфекцію. У Криму зареєстровано 16 випадків, у Севастополі — 5.

Нагадаємо, протягом 1 квітня медики зареєстрували понад 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В Україні зафіксовано 794 випадки інфікування. Окрім того, в Україні вже 20 летальних випадків від COVID-19. Одужали 13 осіб.