Коронавірус в Україні: на Буковині за добу виявили 39 інфікованих, у Херсоні ввели карантин

На Буковині за добу виявили 39 інфікованих, у Херсоні ввели карантин

https://racurs.ua/ua/n136126-koronavirus-v-ukrayini-na-bukovyni-za-dobu-vyyavyly-39-infikovanyh-u-hersoni-vvely-karantyn.html

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Коронавірусом в Україні інфіковані вже щонайменше 794 людини. Нові випадки інфікування виявили зокрема у Херсонській та Чернівецькій областях.

За останню добу у Чернівецькій області діагностували 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Усього на Буковині підтвердили 143 зараження. Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook.

Окрім того, 1 квітня ще одна особа померла від COVID-19. Вона проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. Цього ж дня одна людина одужала. Від вірусу в області вилікувались восьмеро людей.

Очільник ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразились коронавірусом, із них четверо — на робочому місці.

У Херсонській області підтвердили три нових випадки COVID-19. Один із них виявився летальним. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook.

Окрім того, у своєму відеозверненні заступник міського голови Херсона Ігор Козаков зазначив, що опівночі Херсон закрили на карантин, а на в’їздах та виїздах до міста встановили п’ять блокпостів.

Нагадаємо, впродовж 1 квітня медики зареєстрували понад 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В Україні зафіксовано 794 випадки інфікування. Окрім того, в Україні вже 20 летальних випадків від COVID-19. Одужали 13 людей.