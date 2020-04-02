Коронавірус в Україні: вартість лікування одного хворого на COVID-19 становить 5−10 тис. грн

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136125-koronavirus-v-ukrayini-vartist-likuvannya-odnogo-hvorogo-na-covid-19-stanovyt-5-10-tys-grn.html

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Коронавірус обходиться занадто дорого для України. Крім введення карантину, який негативно позначається на економіці країни, вартість лікування хворих в українських лікарнях обходиться не дешево. За скромними підрахунками медиків, на лікування лише одного хворого на коронавірус доводиться витрачати від п’яти до десяти тис. грн.

Таку суму озвучив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк у коментарі «Укрінформу».

Залежно від тяжкості перебігу хвороби сума лікування може варіюватися.

Незважаючи на старання українських лікарів, рівень смертності від коронавірусу в Україні залишається високим. Станом на вчорашній вечір в країні зафіксовано 20 смертей від COVID-19. Вилікувалися від смертельної недуги 13 пацієнтів.

Всього в Україні станом на 22.00 1 квітня підтверджено 794 випадки зараження на коронавірус. За 1 квітня в Україні зафіксовано 130 нових випадків зараження.