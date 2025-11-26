Двоє людей загинули внаслідок вибуху гранати на Франківщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n210522-jytel-frankivschyny-nezakonno-prydbav-granatu-vybuh-yakoyi-vbyv-yogo-13-richnogo-brata.html

Ракурс

Вибух гранати забрав життя двох людей у Коломийському районі Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Франківщини.

Зазначається, що повідомлення про вибух у селі Угорники Отинійської територіальної громади надійшло до правоохоронців 21 листопада близько 20.46.

Внаслідок детонації вибухового пристрою у кімнаті приватного будинку загинув 13-річний хлопець. Його вітчим отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований, однак через кілька днів помер у медичному закладі, — розповіли у поліції.

Було встановлено, що гранату Ф1 незаконно придбав та зберігав за місцем реєстрації 24-річний чоловік, його молодший брат знайшов боєприпас та привів його у дію.

Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до збуту вибухонебезпечних предметів.