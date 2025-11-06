Наслідки вибуху зарядної станції в Івано-Франківську, фото: ДСНС

В Івано-Франківську сьогодні, 6 листопада, вдень в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького вибухнула зарядна станція.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 13.14. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок вибуху:

виникла пожежа на площі близько 20 кв. м;

двох людей травмовано, з них одну людину врятували рятувальники;

під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією обʼєкту з будівлі було евакуйовано 40 людей;

о 13.28 пожежу було локалізовано, а о 13.32 — повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів, — розповіли у відомстві.

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій: