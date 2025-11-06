Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки вибуху зарядної станції в Івано-Франківську, фото: ДСНС
Зарядна станція вибухнула в офісі на Прикарпатті — є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210149-zaryadna-stanciya-vybuhnula-v-ofisi-na-prykarpatti-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
В Івано-Франківську сьогодні, 6 листопада, вдень в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького вибухнула зарядна станція.
Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 13.14. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок вибуху:
- виникла пожежа на площі близько 20 кв. м;
- двох людей травмовано, з них одну людину врятували рятувальники;
- під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією обʼєкту з будівлі було евакуйовано 40 людей;
- о 13.28 пожежу було локалізовано, а о 13.32 — повністю ліквідовано.
Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів, — розповіли у відомстві.
Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій:
- не залишати їх без нагляду;
- використовувати лише сертифіковане обладнання;
- не перевантажувати приладами, що перевищують їх потужність.