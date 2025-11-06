Новости
Ракурс
Последствия взрыва зарядной станции в Ивано-Франковске, фото: ГСЧС

Зарядная станция взорвалась в офисе на Прикарпатье — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

6 ноя 2025, 21:41
999

В Івано-Франківську сьогодні, 6 листопада, вдень в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького вибухнула зарядна станція.

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 13.14. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок вибуху:

  • виникла пожежа на площі близько 20 кв. м;
  • двох людей травмовано, з них одну людину врятували рятувальники;
  • під час проведення евакуаційних заходів адміністрацією обʼєкту з будівлі було евакуйовано 40 людей;
  • о 13.28 пожежу було локалізовано, а о 13.32 — повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються фахівцями. До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів, — розповіли у відомстві.

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій:

  • не залишати їх без нагляду;
  • використовувати лише сертифіковане обладнання;
  • не перевантажувати приладами, що перевищують їх потужність.

Наслідки вибуху зарядної станції в Івано-Франківську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


