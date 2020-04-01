Понад 130 нових хворих за добу, 20 смертей: МОЗ оприлюднив статистику COVID-19, фото — Ракурс

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Ракурс

COVID-19 розповсюджується Україною, впродовж 1 квітня медики зареєстрували понад 130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. В Україні зафіксовано 794 випадки інфікування.

Ці випадки зафіксовані ПЛР-дослідженням. Крім того, в Україні вже 20 летальних випадків від COVID-19. Одужали 13 людей, у них повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку 2020 року Центр громадського здоров’я України МОЗ отримав 3 тис. 834 підозри на коронавірусну інфекцію. Продовжують досліджуватися 284 проби.

Уранці медики повідомляли, що коронавірусом в Україні інфіковані 669 осіб, за ніч кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 24, було 17 летальних випадків.

«Ракурс» повідомляв, що до статистики смертності потрапляють усі хворі на COVID-19, проте смерть не усіх з них була спричинена саме цією інфекцією. Пацієнти також мали супутні захворювання. Особливо висока смертність спостерігається серед групи інфікованих, які хворіють на цукровий діабет.