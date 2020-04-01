Более 130 новых больных в сутки, 20 смертей: Минздрав обнародовал статистику COVID-19, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n136122-bolee-130-novyh-bolnyh-i-20-smertey-minzdrav-obnarodoval-statistiku-covid-19.html

Ракурс

COVID-19 распространяется по Украине, 1 апреля медики зарегистрировали более 130 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине зафиксированы уже 794 случая инфицирования.

Эти случаи зафиксированы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме того, в Украине уже 20 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели 13 человек, у них повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала 2020 года Центр общественного здоровья Министерства здравохранения Украины получил 3 тыс. 834 подозрения на коронавирусную инфекцию. Продолжают исследоваться 284 пробы.

Сегодня утром медики сообщали, что коронавирусом в Украине инфицированы 669 человек. За ночь количество больных COVID-19 увеличилось на 24, было 17 летальных случаев.

«Ракурс» сообщал, что в статистику смертности попадают все больные COVID-19, однако смерть не всех из них была вызвана именно этой инфекцией. Пациенты также имели сопутствующие заболевания. Особенно высокая смертность наблюдается среди группы инфицированных, страдающих сахарным диабетом.