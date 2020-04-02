Коронавирус в Украине: стоимость лечения одного больного COVID-19 составляет 5−10 тыс. грн

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус обходится слишком дорого для Украины. Помимо введения карантина, который отрицательно сказывается на экономике страны, стоимость лечения больных в украинских больницах обходится не дешево. По скромным подсчетам медиков, на лечения лишь одного больного коронавирусом приходится тратить от пяти до десяти тыс. грн.

Такую сумму озвучил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк в комментарии «Укринформу».

В зависимости от тяжести протекания болезни сумма лечения может варьироваться.

Несмотря на старания украинских врачей, уровень смертности от коронавируса в Украине остается высоким. По состоянию на вчерашний вечер в стране зафиксированы 20 смертей от COVID-19. Избавились от смертельного недуга 13 пациентов.

Всего в Украине по состоянию на 22.00 1 апреля подтверждены 794 случая заражения коронавирусом. За 1 апреля в Украине зафиксировано 125 новых случаев заражения.