Коронавирус: Беларусь ввела запрет на вывоз из страны гречихи, чеснока и лука

Александр Лукашенко. Фото: DW

https://racurs.ua/n136124-koronavirus-belarus-vvela-zapret-na-vyvoz-iz-strany-grechihi-chesnoka-i-luka.html

Ракурс

Коронавирус — это очередной психоз. Именно так охарактеризовал мировую пандемию COVID-19 президент Беларуси Александр Лукашенко. Тем не менее, в Беларуси все же решили ввести на три месяца запрет на вывоз из страны некоторых товаров. Совет министров Беларуси принял постановление о запрете вывоза за пределы страны гречихи, гречневой крупы, чеснока и лука.

Запрет распространяется на указанные товары вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта, сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.

Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного постановления.

Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) постановила запретить экспорт части продуктов. Как известно, Беларусь является членом ЕЭК. Запрет распространяется на следующие товары: лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, шлифованное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречихи, измельченные и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

В ЕЭК заявили, что данный запрет позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко уверен, что нельзя паниковать в связи с распространением коронавируса, а надо усердно работать. Президенту Беларуси приятно смотреть по телевизору, как трактористы работают в поле и даже не думают о коронавирусе. Лукашенко считает, что трактор и поле являются лучшим лекарством от коронавируса.