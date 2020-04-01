Ракеты «Ольха» успешно запустили в Одесской области: видео испытаний

Ракеты «Ольха» успешно запустили на испытаниях в Одесской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n136123-rakety-olha-uspeshno-zapustili-v-odesskoy-oblasti-video-ispytaniy.html

Ракурс

Ракеты «Ольха», которыми вооружены Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, успешно запустили на испытаниях. 30−31 марта тренировки запуска проходили на полигоне в Одесской области.

Их провел разработчик грозного оружия, ГККБ «Луч». Ракета, которая способна поражать противника на расстоянии 120 км, создается предприятиями оборонного промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу производства.

На полигоне «Алибей» реактивная система залпового огня с ракетами «Ольха-М» провела успешные испытания, — написали в пресс-службе СНБО.

Предыдущая версия корректированного 300-миллиметрового снаряда «Ольха» уже завершила государственные испытания и передана на вооружение ВСУ. Его серийное производство начали в конце 2018 года.

Киевское конструкторское бюро «Луч» осенью 2019 года отгрузило Вооруженным силам Украины 100 ракет «Ольха».

Ракетный комплекс «Ольха» имеет управляемый 300 мм ракетный боеприпас. Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд. Оставление зоны пуска происходит за 3−4 минуты. Залп происходит без изменения положения пакета. Масса одной ракеты составляет 800 кг. Масса двигателя — в пределах 500 кг, вес боевой части — около 250 кг.