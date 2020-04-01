Ракети «Вільха» успішно запустили на випробуваннях: відео із полігону на Одещині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136123-rakety-vilha-uspishno-zapustyly-na-vyprobuvannyah-video-iz-poligonu-na-odeschyni.html

Ракурс

Ракети «Вільха», якими озброєні Сухопутні війська Збройних сил України, успішно запустили на випробуваннях. 30−31 березня тренування запуску відбувалися на полігоні в Одеській області.

Його провів розробник грізної зброї, ДККБ «Луч». Ракета, яка здатна уражати ворога на відстані 120 км, створюється підприємствами оборонного-промислового комплексу України за замкненим циклом виробництва.

На полігоні «Алібей» реактивна система залпового вогню з ракетами «Вiльха-М» провела успішні випробування, — написали у прес-службі РНБО.

Попередня версія корегованого 300-міліметрового снаряду «Вільха» вже завершила державні випробування і передана на озброєння ЗСУ. Її серійне виробництво розпочали наприкінці 2018 року.

Київське конструкторське бюро «Луч» восени 2019 року відвантажило Збройним силам України 100 ракет «Вільха».

Ракетний комплекс «Вільха» має керований 300-мм ракетний боєприпас. Пуск пакету з 12 ракет здійснюється за 48 секунд. Залишення зони пуску відбувається за 3−4 хвилини. Залп відбувається без зміни положення пакету. Маса однієї ракети становить 800 кг. Маса двигуна — в межах 500 кг, вага бойової частини — приблизно 250 кг.