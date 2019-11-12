Ракети "Вільха-М" надійшли на озброєння ЗСУ, фото — Український мілітарний портал

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Перші 100 серійних ракет до ракетного комплексу «Вільха» надійшли на озброєння Збройних сил України.

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Про успішний розвиток ракетної програми розповів представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак, повідомляє Армія Inform.

В межах Державного оборонного замовлення на цей рік очікується їх поставка до січня 2020 року.

Про замовлення пускових установок та кількості ракет «Вільха» для потреб ЗСУ було анонсовано у лютому цього року. Міноборони заплатило тоді виробникам аванс за серійне виготовлення сотень ракет.

«Вільха-М» — розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво зазначених ракет здійснюється в Україні за замкненим циклом.

Ракетний комплекс «Вільха» має керований 300-мм ракетний боєприпас. Пуск пакету з 12 ракет здійснюється за 48 секунд. Залишення зони пуску відбувається за 3−4 хвилини. Залп відбувається без зміни положення пакету.

Маса однієї ракети становить 800 кг. Маса двигуна — в межах 500 кг, вага бойової частини — приблизно 250 кг.