Ракеты "Ольха-М" поступили на вооружение ВСУ, фото — Украинский милитарный портал

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Первые 100 серийных ракет к ракетному комплексу «Ольха» поступили на вооружение Вооруженных сил Украины.

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Об успешном развитии ракетной программы рассказал представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак, сообщает Армия Inform.

В рамках Государственного оборонного заказа на этот год ожидается их поставка до января 2020 года.

О заказе пусковых установок и ракет «Ольха» для нужд ВСУ было анонсировано в феврале этого года. Минобороны заплатило тогда производителям аванс за серийное изготовление сотен ракет.

«Ольха-М» — разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет осуществляется в Украине по замкнутому циклу.

Ракетный комплекс «Ольха» имеет управляемый 300-мм ракетный боеприпас. Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд. Оставление зоны пуска происходит за 3−4 минуты. Залп происходит без изменения положения пакета.

Масса одной ракеты составляет 800 кг. Масса двигателя — в пределах 500 кг, вес боевой части — около 250 кг.