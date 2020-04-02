Коронавірус: Білорусь ввела заборону на вивезення з країни гречки, часнику і цибулі

Олександр Лукашенко. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n136124-koronavirus-bilorus-vvela-zaboronu-na-vyvezennya-z-krayiny-grechky-chasnyku-i-cybuli.html

Ракурс

Коронавірус — це черговий психоз. Саме так охарактеризував світову пандемію COVID-19 президент Білорусі Олександр Лукашенко. Проте, в Білорусі все ж вирішили ввести на три місяці заборону на вивезення з країни деяких товарів. Рада міністрів Білорусі прийняла постанову про заборону вивезення за межі країни гречки, гречаної крупи, часнику і цибулі.

Заборона поширюється на зазначені товари незалежно від країни їхнього походження, у тому числі на поміщені під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту, повідомляє прес-служба Ради міністрів Білорусі.

Ця заборона поширюється також на товари, які поміщені під митні процедури до вступу в силу зазначеної постанови та фактичне вивезення яких із території Білорусі відповідно до цих митних процедур здійснюється після набуття чинності даної постанови.

Раніше Євразійська економічна комісія (ЄЕК) постановила заборонити експорт частини продуктів. Як відомо, Білорусь є членом ЄЕК. Заборона поширюється на наступні товари: цибулю, часник, ріпу, жито, рис, гречку, просо, крупу, борошно грубого помелу та гранули із зерна зернових культур, шліфоване гречане зерно, готові харчові продукти з гречки, подрібнені і неподрібнені соєві боби та насіння соняшнику.

В ЄЕК заявили, що така заборона дозволить забезпечити населення достатньою кількістю товарів під час загострення санітарно-епідеміологічної ситуації.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко впевнений, що не можна панікувати у зв’язку з поширенням коронавірусу, а треба старанно працювати. Президенту Білорусі приємно дивитися по телевізору, як трактористи працюють у полі і навіть не думають про коронавірус. Лукашенко вважає, що трактор і поле є найкращими ліками від коронавірусу.