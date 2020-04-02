Коронавирус в Украине: на Буковине за сутки обнаружили 39 инфицированных, в Херсоне ввели карантин

На Буковине за сутки обнаружили 39 инфицированных, в Херсоне ввели карантин

https://racurs.ua/n136126-koronavirus-v-ukraine-na-bukovine-za-sutki-obnarujili-39-inficirovannyh-v-hersone-vveli-karantin.html

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже по меньшей мере 794 человека. Новые случаи инфицирования зафиксировали, в частности в Херсонской и Черновицкой областях.

За последние сутки в Черновицкой области диагностировали 39 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на Буковине подтвердили 143 заражения. Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

Кроме того, 1 апреля еще один человек умер от COVID-19. Она проживала в селе Ломачинцы Сокирянского района. В этот же день один человек выздоровел. От вируса в области вылечились восемь человек.

Глава ОГА также сообщил, что уже 10 врачей заразились коронавирусом, из них четверо — на рабочем месте.

В Херсонской области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

Кроме того, в своем видеообращении заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков отметил, что в полночь Херсон закрыли на карантин, а на въездах и выездах города установили пять блокпостов.

Напомним, в течение 1 апреля медики зарегистрировали более 130 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине зафиксировано 794 случая инфицирования. Кроме того, в Украине уже 20 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели 13 человек.