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В Крыму ввели карантин — крымчанам запретили выходить из дома. Фото: ТАСС

Карантин в Крыму оккупанты ввели на четыре дня: крымчанам запретили выходить из дома

2 апр 2020, 08:41
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Карантин в Крыму из-за коронавируса ввели оккупанты. Режим всеобщей изоляции, как его называют оккупационные власти, будет действовать всего четыре дня — с 3 по 6 апреля.

В эти даты все крымчане должны оставаться дома. Об этом сообщается на сайте российского так называемого правительства Крыма, передает «Крым.Реалии».

В этот период крымчане могут покинуть свои дома только в случае крайней необходимости, а именно:

  • если нужно обратиться за экстренной медицинской помощью;
  • сходить в ближайший магазин;
  • вынести мусор;
  • выгулять собак (на расстоянии не более 100 м от дома).

Также жителям полуострова разрешается ходить на работу, если деятельность организации не приостановлена властями. При этом в аннексированном Крыму и Севастополе уже более 20 человек больны коронавирусной инфекцией. В Крыму зарегистрировано 16 случаев, в Севастополе — 5.

Напомним, в течение 1 апреля медики зарегистрировали более 130 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Украине зафиксировано 794 случая инфицирования. Кроме того, в Украине уже 20 летальных случаев от COVID-19. Выздоровели 13 человек.


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