Коронавирус: в Литве подтверждены 649 случаев заражения COVID-19

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Коронавирус в Литве. Фото: Профиль
Коронавирус: в Литве подтверждены 649 случаев заражения COVID-19https://racurs.ua/n136131-koronavirus-v-litve-podtverjdeny-649-sluchaev-zarajeniya-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус бушует и в странах Прибалтики. По состоянию на сегодняшнее утро в Литве лабораторно подтверждены 649 случаев заражения COVID-19.
Такие цифры обнародовала пресс-служба Минздрава Литвы.
В стране зафиксированы восемь летальных исходов от коронавирусной болезни. Семеро человек излечились от COVID-19.
Следует уточнить, что в Литве на сегодняшний день проведен анализ 15 635 проб на коронавирус.
Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировано более 937 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Не справляется с пандемией даже такая развитая страна как США. В Америке коронавирусом заболели более 219 тыс. человек. Только за последние сутки в США коронавирус унес более одной тыс. жизней.
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