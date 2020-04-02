Коронавирус: в Литве подтверждены 649 случаев заражения COVID-19

Коронавирус в Литве. Фото: Профиль

https://racurs.ua/n136131-koronavirus-v-litve-podtverjdeny-649-sluchaev-zarajeniya-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус бушует и в странах Прибалтики. По состоянию на сегодняшнее утро в Литве лабораторно подтверждены 649 случаев заражения COVID-19.

Такие цифры обнародовала пресс-служба Минздрава Литвы.

В стране зафиксированы восемь летальных исходов от коронавирусной болезни. Семеро человек излечились от COVID-19.

Следует уточнить, что в Литве на сегодняшний день проведен анализ 15 635 проб на коронавирус.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировано более 937 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Не справляется с пандемией даже такая развитая страна как США. В Америке коронавирусом заболели более 219 тыс. человек. Только за последние сутки в США коронавирус унес более одной тыс. жизней.