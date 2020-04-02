Коронавірус: у Литві підтверджено 649 випадків зараження COVID-19

Коронавірус у Литві. Фото: Профіль

https://racurs.ua/ua/n136131-koronavirus-u-lytvi-pidtverdjeno-649-vypadkiv-zarajennya-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус лютує і в країнах Прибалтики. Станом на сьогоднішній ранок у Литві лабораторно підтверджено 649 випадків зараження COVID-19.

Такі цифри оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Литви.

У країні зафіксовано вісім летальних випадків від коронавірусної хвороби. Семеро осіб вилікувалися від COVID-19.

Слід уточнити, що в Литві на сьогоднішній день проведено аналіз 15 635 проб на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», станом на сьогоднішній ранок у світі зафіксовано понад 937 тис. випадків інфікування COVID-19. Не справляється із пандемією навіть така розвинена країна як США. В Америці на коронавірус захворіли понад 219 тис. осіб. Тільки за останню добу в США коронавірус забрав понад однієї тис. життів.