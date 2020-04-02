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Ракурс
Коронавірус у Литві. Фото: Профіль

Коронавірус: у Литві підтверджено 649 випадків зараження COVID-19

2 кві 2020, 09:57
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Коронавірус лютує і в країнах Прибалтики. Станом на сьогоднішній ранок у Литві лабораторно підтверджено 649 випадків зараження COVID-19.

Такі цифри оприлюднила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Литви.

У країні зафіксовано вісім летальних випадків від коронавірусної хвороби. Семеро осіб вилікувалися від COVID-19.

Слід уточнити, що в Литві на сьогоднішній день проведено аналіз 15 635 проб на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», станом на сьогоднішній ранок у світі зафіксовано понад 937 тис. випадків інфікування COVID-19. Не справляється із пандемією навіть така розвинена країна як США. В Америці на коронавірус захворіли понад 219 тис. осіб. Тільки за останню добу в США коронавірус забрав понад однієї тис. життів.

Джерело: Ракурс


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