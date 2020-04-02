Долар і євро знову подорожчали. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n136130-kurs-valut-na-2-kvitnya-dolar-i-ievro-znovu-podorojchaly-infografika.html

Ракурс

Офіційний курс долара на 2 квітня був встановлений Національним банком (НБУ) на рівні 27 грн. 75 коп., що на 13 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем. Перед цим він дешевшав протягом двох днів і втратив у вартості до 55 копійок.

Євро також подорожчав, але не так відчутно, як долар. 2 квітня один євро коштує 30 грн і 32 коп. Це на 6 копійок дорожче, ніж учора. Напередодні євро коштував 30 грн і 26 коп. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 2 квітня:

1 фунт стерлінгів — 34,33 грн;

1 дол. США — 27,75 грн;

1 швейцарський франк — 28,71 грн;

10 йен — 2,58 грн;

10 російських рублів — 3,51 грн;

1 євро — 30,32 грн.

У Нацбанку зазначили, що вчора регулятор не продавав валюту для згладжування коливань курсу гривні. Повідомляється, що міжбанківський ринок балансується без участі НБУ на рівні приблизно 27,7 грн за дол.

Також Національний банк України напередодні перерахував 42,7 млрд грн прибутку за 2019 рік у державний бюджет. Таким чином регулятор допомагає уряду у подоланні епідемії коронавіусу в країні, уточнює прес-служба Нацбанку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що обсяги падіння економіки в Україні можуть скласти 4,8% за підсумками 2020 року. Він також вважає, що українська економіка і громадяни не витримають дуже довгого карантину.