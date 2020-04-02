Доллар и евро снова подорожали. Фото: Pexels

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Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля был установлен Национальным банком (НБУ) на уровне 27,75 грн/долл., что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем. Перед этим он дешевел в течение двух дней и потерял в стоимости до 55 копеек.

Евро также поднялся в цене, но не так ощутимо, как доллар. 2 апреля один евро стоит 30 грн и 32 коп. Это на 6 копеек дороже, чем вчера. Днем ранее евро стоил 30 грн и 26 коп. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 2 апреля:

1 фунт стерлингов — 34,33 грн;

1 долл. США — 27,75 грн;

1 швейцарский франк — 28,71 грн;

10 йен — 2,58 грн;

10 российских рублей — 3,51 грн;

1 евро — 30,32 грн.

В Нацбанке отметили, что вчера регулятор не продавал валюту для сглаживания колебаний курса гривны. Сообщается, что межбанковский рынок балансируется без участия НБУ на уровне приблизительно 27,7 грн за долл.

Также Национальный банк Украины накануне перечислил 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет. Таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии коронавируса в стране, уточняет пресс-служба Нацбанка.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что объемы падения экономики в Украине могут составить 4,8% по итогам 2020 года. Он также считает, что украинская экономика и граждане не выдержат очень долгого карантина.