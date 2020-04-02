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Ракурс
Сергей Дейнеко. Фото: УНИАН

Карантин в Украине можно было не вводить — глава ГПСУ

2 апр 2020, 09:26
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Карантин в Украине в связи с распространением коронавируса можно было бы не вводить, а лишь ограничиться требованием обязательной обсервации для всех граждан, которые въезжают в страну из-за границы.

Такую точку зрения высказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По мнению Дейнеко, принудительная обсервация всех въезжающих из-за границы была бы эффективнее общегосударственного карантина.

Глава ГПСУ уточнил, что лишь после 13 марта в Украину въехали более 650 тыс. человек. Такое количество людей разместить на обсервацию в Украине невозможно, нет достаточного количества заведений и средств на содержание людей в карантине.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Украины решило ужесточить правила карантина. Вводится ряд ограничений, за нарушение которых предусмотрены высокие штрафы.


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