Сергей Дейнеко. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n136129-karantin-v-ukraine-mojno-bylo-ne-vvodit-glava-gpsu.html

Ракурс

Карантин в Украине в связи с распространением коронавируса можно было бы не вводить, а лишь ограничиться требованием обязательной обсервации для всех граждан, которые въезжают в страну из-за границы.

Такую точку зрения высказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

По мнению Дейнеко, принудительная обсервация всех въезжающих из-за границы была бы эффективнее общегосударственного карантина.

Глава ГПСУ уточнил, что лишь после 13 марта в Украину въехали более 650 тыс. человек. Такое количество людей разместить на обсервацию в Украине невозможно, нет достаточного количества заведений и средств на содержание людей в карантине.

Как ранее писал «Ракурс», правительство Украины решило ужесточить правила карантина. Вводится ряд ограничений, за нарушение которых предусмотрены высокие штрафы.