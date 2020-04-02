Сергій Дейнеко. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n136129-karantyn-v-ukrayini-mojna-bulo-ne-vvodyty-glava-dpsu.html

Ракурс

Карантин в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу можна було б не вводити, а лише обмежитися вимогою обов’язкової обсервації для усіх громадян, які в’їжджають до країни з-за кордону.

Таку точку зору висловив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв’ю «РБК-Україна».

На думку Дейнеко, примусова обсервація усіх, хто в’їжджає з-за кордону була б ефективнішою за загальнодержавний карантин.

Глава ДПСУ уточнив, що лише після 13 березня до України в’їхали понад 650 тис. осіб. Таку кількість людей розмістити на обсервацію в Україні неможливо, немає достатньої кількості закладів та коштів на утримання пацієнтів на карантині.

Як раніше писав «Ракурс», уряд України вирішив посилити правила карантину. Вводиться низка обмежень, за порушення яких передбачено високі штрафи.