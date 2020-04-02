В Україні вже 804 інфікованих COVID-19

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Коронавірусом в Україні станом на 10.00 2 квітня інфіковані вже 804 людини. За ніч кількість хворих збільшилася на 10, а загалом за добу були зафіксовані 135 нових випадків інфікування.

В Україні зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Під час онлайн-брифінгу 2 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що з 804 хворих 398 госпіталізовані, з них 20 — діти та 26 — медпрацівники. Одна особа підключена до апарату штучної вентиляції легень. Всі інші особи лікуються вдома під наглядом лікарів. Також, згідно з статистикою, в Україні летальність від коронавірусу складає 2,5%.

За останню добу найбільше хворих було зареєстровано у Чернівецькій області, Києві та Івано-Франківській області. Наразі найбільше хворих у Києві (160 випадків), Чернівецькій області (143 хворих) та Тернопільській області (106 заражених). Також понад 50 хворих є у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Черкаській областях.

Медиками за останню добу було розглянуто 484 повідомлення про підозру на коронавірус, а у лабораторіях зробили 2 тис. 555 досліджень на COVID-19.

Нагадаємо, у світі коронавірусом інфіковані близько 937 тис. осіб. Найбільше хворих в США — 219 тис. 721 випадки.