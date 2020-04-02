Немовлята також вразливі до коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136143-koronavirus-zagrojuie-i-novonarodjenym-dityam-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 може передаватися новонародженим малюкам та проходити у них в тяжкій формі.

Такого висновку дійшли медики з китайського міста Уханя на основі аналізу 33 випадків вагітностей в інфікованих жінок та подальшого догляду за новонародженою дитиною. Про це йдеться в матеріалах дослідження, опублікованих у JAMA Pediatrics.

Кожна із жінок, за якими спостерігали, народила по одній дитині.

В результаті коронавірус виявили у трьох новонароджених. Так, перший випадок був зафіксований у дитини, яка народилася в результаті кесаревого розтину. На другий день життя у немовляти зафіксували млявість та лихоманку, дитину перевели до відділення інтенсивної терапії новонароджених. Рентгенографічне зображення грудної клітки показало наявність пневмонії.

Втім, як саме діти інфікувалися — до чи після пологів, наразі не відомо. Дослідники наголошують, що заходи щодо запобігання інфекції під час перебування матерів у лікарні та пологів були дуже суворими, тому малоймовірно, що діти інфікувалися саме в медичній установі.

Раніше медики заявляли, що коронавірус не передається від матері до дитини. Однак ці дані базувалися на результатах спостереження за меншою групою вагітних — лише 19 осіб.

Втім, попри загрозу інфікування малюків, ймовірність їх смерті від коронавірусу наразі вважається досить невеликою. Так, результати дослідження британських інфекціоністів з Імперського коледжу Лондона, котрі проаналізували дані щодо смертності від коронавірусу серед пацієнтів у близько 40 країнах, свідчать, що ризик смерті від SARS-CoV-2 значно зростає з віком, повідомляє видання The Lancet Infectious Diseases.

Учені встановили, що люди віком до 39 років мають майже нульові шанси померти від коронавірусу. У віковій категорії від 40 до 49 років ймовірність зростає до 0,2%, у віці від 50 до 59 років — до 0,6%, у віці від 60 до 69 років — близько 2%. Для пацієнтів віком від 70 до 79 років ризик смерті зростає до 4,3%, для хворих віком від 80 років — до 7,8%.

У середньому від появи перших симптомів до смерті проходить 17,8 дня, до виписування з лікарні в результаті виздоровлення — 24,7 дня.

Нагадаємо, нещодавно китайські медики встановили, що на початку епідемії в Ухані коронавірусом перехворіли шестеро дітей.