СБУ каже, що врятувала «Укроборонпром» від неякісних авіазапчастин. Фото: СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що попередила поставку неякісних та викрадених авіазапчастин до «Укроборонпрому». Співробітники СБУ затримали у Харкові двох місцевих жителів, які продавали запчастини українському підприємству.

За версією слідства, двоє харків’ян організували схему скуповування вузлів та агрегатів військових літаків. Обладнання за їх замовленням викрадали з військових частин Міноборони України та з оборонних підприємств. Уживані агрегати зловмисники разом зі своїми спільниками косметично ремонтували «у кустарних умовах» для подальшого перепродажу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що організатори збували відремонтовані уживані запчастини як нові через підконтрольні комерційні фірми підприємствам державного концерну «Укроборонпром», які займаються ремонтом та відновленням військової авіатехніки. Авіазапчастини також незаконно вивозили, приховуючи від митного контролю, до інших країн для обслуговування літаків за кордоном.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше незаконну схему з державними коштами припинили на держпідприємстві «Житомирський бронетанковий завод», яке входить до структури «Укроборонпрому».