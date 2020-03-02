СБУ блокувала оборудку на Житомирському бронетанковому. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n134509-korupciyni-shemy-v-oboronpromi-posadovci-jytomyrskogo-bronetankovogo-zavodu-kupuvaly-neyakisni.html

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Незаконну схему з державними коштами припинили на держпідприємстві «Житомирський бронетанковий завод», яке входить до структури «Укроборонпрому».

Посадовці заводу навесні 2019 року оголосили тендер на закупівлю деталей на загальну суму понад 1,5 млн грн. Конкурсні торги виграла фірма з Київщини. Правоохоронці встановили, що умови тендеру були штучно сформовані для перемоги заздалегідь визначеного приватного підприємства. Про це 2 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що до тендеру допустили лише двох учасників, обидві фірми мали ознаки фіктивності. Встановлено, що єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Правоохоронці задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7−5 разів від закупівельної вартості.

Сертифікати на продукцію, за умовами тендеру, також мали відповідати критерію виробництва у США. Натомість, документи мають ознаки фальсифікації — в інформаційних базах власником бренду фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії. За висновками профільних експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним силам України, — зазначили в спецслужбі.

Попередньо встановлено, що дії зловмисників призвели до невиправданого зростання вартості закупівель на 750 тис. грн. На заводі та за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки у Київській області силовики провели обшуки. Було вилучено документацію, печатки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки України спільно з керівництвом Міністерства фінансів запобігла спробі незаконного заволодіння державним природним газом, який знаходився у розпорядженні Мінфіну і призначався для потреб бюджетних підприємств.