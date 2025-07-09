Китайські шпигуни намагалися вкрасти секретні технології ракет «Нептун». Фото: СБУ

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Китайські шпигуни збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Контррозвідка СБУ затримала у Києві двох громадян КНР, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Це озброєння призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів й саме «Нептун» знищив флагман Чорноморського флоту рф — ракетний крейсер «Москва». Про це Служба безпеки України повідомила в Telegram.

Слідчі встановили, що шпигуном виявився 24-річний колишній студент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Другим агентом виявися його батько, який проживався у Китаї, але періодично навідувався до сина в Україну.

З’ясувалося, що екс-студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів» й намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх українських озброєнь.

Українська спецслужба викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів. Далі затримали й його батька, який мав передати секретні відомості до китайських спецслужб.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти п’яти китайських компаній, які Київ вважає причетними до постачання рф компонентів для виробництва зброї. У санаційному списку опинилися Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.