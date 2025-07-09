ЗСУ знищили 100 російських важких вогнеметних систем з початку війни. Фото:

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Армія рф від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 100 важких вогнеметних систем.

Серед знищеної техніки добре відомі системи ТОС-1 «Буратіно», ТОС-1А «Солнцепек», а також новітня ТОС-2 «Тосочка» на колісному шасі. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 9 липня повідомив у Telegram.

Які ж важкі вогнеметні системи (ВВС) мають російські загарбники? Це «Буратіно» (ТОС-1) — перша версія, «Солнцепьок» (ТОС-1А) — модернізована, «Тосочка» (ТОС-2) — на колісному шасі, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що в минулому році росіяни з пропагандистською метою публічно показали нову вогнеметну систему на гусеничному ходу ТОС-3 «Дракон», яка розробляється на заводі «Омсктрансмаш». Однак залишається невідомою подальша доля цієї техніки.

А Сили безпілотних систем ЗСУ тим часом оприлюднили відео знищення частини цих бойових машин.

Нагадаємо, у травні в Донецькій області оператори «Рейд» 413-го батальйону СБС вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка», які є глибокою модернізацією ворожого ТОС-1А «Сонцепьок». Цю систему армія рф отримала на озброєння у 2021 році, а вперше в Україні її знищили в лютому цього року.