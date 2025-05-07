Оператори БпЛА уразили системи «Тосочка». Фото:

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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили рідкісну техніку росіян на фронті.

У Донецькій області оператори «Рейд» 413-го батальйону СБС вразили дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 «Тосочка», які є глибокою модернізацією ворожого ТОС-1А «Сонцепьок». Цю систему армія рф отримала на озброєння у 2021 році, а вперше в Україні її знищили в лютому цього року. Про це СБС Збройних сил України 7 травня повідомили у Facebook.

А в Курській області рф на значній відстані від держкордону оператори «Рейду» у складі зведеного загону БПС «Джміль» 78-ї ОДШП уразили та вивели з ладу радіолокаційний комплекс «Заслон» на колісній базі. Ця система — це рідкісна модифікація корабельної РЛС, яка встановлюється на російські новітні корвети. «Заслон» здатен виявляти цілі на відстані до 300 км, надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем ППО й артилерії. Вартість однієї такої РЛС у 2019 році становила близько 46 млн дол.

Нагадаємо, оператори 412-го полку NEMESIS у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами знищили російський ТОС-1А «Солнцепек».