Ракурсhttps://racurs.ua/
Євросоюз може створити фонд на 100 млрд євро для України. Фото:
Євросоюз може створити фонд на 100 млрд євро для України — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n207672-ievrosouz-moje-stvoryty-fond-na-100-mlrd-ievro-dlya-ukrayiny-bloomberg.htmlРакурс
ЄС розглядає створення фонду обсягом 100 млрд євро для підтримки України.
Ці гроші можуть стати частиною пропозиції Європейського Союзу щодо наступного семирічного бюджету, яку планується представити пізніше цього місяця. У разі схвалення цієї ідеї фінансування почне надходити у 2028 році. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що новий механізм фінансування має ґрунтуватися на вже чинній моделі. Згідно з нею Європейська комісія надає Україні допомогу у формі грантів і пільгових кредитів. Більшість траншів пов’язана з реформами, які український уряд має впровадити для вступу до ЄС.
Очікується, що історію створення фонду обговорюватимуть перед тим, як оголосять деталі наступної Багаторічної фінансової рамки (MFF).
Нагадаємо, у травні Рада ЄС ухвалила збільшення на 150 мільярдів євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони. Цей новий фінансовий інструмент зможе видавати країнам-членам та Україні позики на виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі.
Джерело: Bloomberg