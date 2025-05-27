Рада ЄС затвердила створення оборонного фонду на 150 млрд євро

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Рада ЄС ухвалила збільшення на 150 мільярдів євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони

Йдеться про створення інструменту «Безпекові дії для Європи» (SAFE) — це новий фінансовий інструмент ЄС, який підтримуватиме ті держави-члени, які бажають інвестувати у виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі.

Механізм SAFE затверджений широким консенсусом. Голосів проти не було, одна держава утрималась, — розповів представник польського головування.

Він відмовився назвати державу, яка не підтримала ініціативу.

ЄС зможе видавати країнам-членам та Україні позики на посилення обороноздатності на 150 млрд євро.

Крім того, SAFE дозволить ЄС надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до інструменту з самого початку. Ініціативу було запропоновано Єврокомісією в березні 2025 року.

Згідно з рішенням, SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB) для збільшення виробничих потужностей, забезпечення наявності оборонного обладнання в міру потреби та усунення прогалин у можливостях, що в цілому має зміцнити оборонну готовність ЄС.

Також SAFE дозволить ЄС надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку.

Як зазначив міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка, йдеться про інвестиційну програму на 150 мільярдів євро, яка має посилити оборонні можливості та підтримати оборонну промисловість Євросоюзу. Виплати здійснюватимуться у формі довгострокових позик за конкурентними цінами, які мають бути погашені державами-членами-бенефіціарами.