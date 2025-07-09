ЗСУ спопелили російський ЗРК «Бук-М1». Фото:

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ЗСУ знищили ще один російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1».

Успішну операцію провели бійці бригади «Чорний ліс» спільно з воїнами 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд». Ворожий комплекс, який вдалося спалити завдяки точній роботі розвідки й коригуванню з дронів, прикривав позиції ворога. Про це Сухопутні війська України повідомив у Teleram.

Це — черговий удар по системі протиповітряної оборони ворога, який демонструє вразливість навіть дорогої техніки рф перед українськими безпілотниками та артилерією, — наголосило командування.

Як відомо, «Бук-М1» — це радянський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який призначений для ураження повітряних цілей: літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та БпЛА. На озброєння армії СРСР він надійшов у 1983 році. Ця ЗРК здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 м до 22 км на відстані до 35 км.

Вартість такої системи ППО оцінюється у приблизно 10 млн дол.

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту бійці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ виявили та знищили пускову установку ЗРК «Бук-М3».