Оператори СБС знищили російський «Бук-М3» разом із боєкомплектом

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Оператори Сил безпілотних систем (СБС) знищили російський «Бук-М3» разом із боєкомплектом.

Бійці 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ виявили та знищили пускову установку ЗРК «Бук-М3», повідомили у Командуванні СБС.

Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів. Спочатку за допомогою БПЛА оператори групи «Альтаір» 14-го полку знерухомили ціль, яку «підсвічували» пілоти 74 ОРБ. Після цього бійці роти «Чарлі» 14 ОП БпАК завдали точного удару, що спричинив детонацію боєкомплекту та повне знищення установки.

ЗРК «Бук-М3» — сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км. Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України.