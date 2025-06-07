ДСНС показало перші хвилини після вибуху на дитячій залізниці у Харкові

https://racurs.ua/ua/n206900-terorysty-rf-vdruge-za-den-vdaryly-kabamy-po-harkovu-zagynula-jinka-ponad-10-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські виродки вдарили по Харкову КАБами удень 7 червня.

Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району відомо про щонайменше десятьох поранених. Попередньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

Одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці. Другий удар КАБ був на території приватного домоволодіння. Зруйнована господарча спорда. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку.

Згодом кількість постраждалих унаслідок другої за добу атаки росіян по Харкову зросла до 18 людей, повідомив мер Ігор Терехов.

Також відомо, що через обстріл загинула 30-річна жінка. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що троє поранених перебувають у важкому стані.