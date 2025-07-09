Евросоюз может создать фонд на 100 млрд евро для Украины. Фото:

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ЄС розглядає створення фонду обсягом 100 млрд євро для підтримки України.

Ці гроші можуть стати частиною пропозиції Європейського Союзу щодо наступного семирічного бюджету, яку планується представити пізніше цього місяця. У разі схвалення цієї ідеї фінансування почне надходити у 2028 році. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що новий механізм фінансування має ґрунтуватися на вже чинній моделі. Згідно з нею Європейська комісія надає Україні допомогу у формі грантів і пільгових кредитів. Більшість траншів пов’язана з реформами, які український уряд має впровадити для вступу до ЄС.

Очікується, що історію створення фонду обговорюватимуть перед тим, як оголосять деталі наступної Багаторічної фінансової рамки (MFF).

Нагадаємо, у травні Рада ЄС ухвалила збільшення на 150 мільярдів євро спільних закупівель у сфері безпеки і оборони. Цей новий фінансовий інструмент зможе видавати країнам-членам та Україні позики на виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі.

Джерело: Bloomberg